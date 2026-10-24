“没想到上午还在ICU（急救），下午就进KTV（庆祝）了。”

一个上海股民微信群里，有人如此形容星期五（10月23日）的A股走势——早上开盘时，A股基准指数沪深300还在延续前一天的跌势，上证综指早盘更一度跌破3600点大关，滑落至一年多来最低水平。

但下午开盘后，各项股指全面反弹；到闭市时，沪深300指数不仅收复失地，还回升1.7%。要知道，此前一天，这一指数已较今年6月时的高位下跌20％，进入技术性熊市。

彭博社汇编的数据显示，九只被视为“国家队”资金交易标的的交易所挂牌基金（ETF）当天交易放量，总成交额达到三个月来最高水平；其中易方达创业板ETF资金流入额更创下两年新高。

中国金融监管层本月来动作频频，为持续疲弱的股市护航。

10月10日，中国证监会主席吴清召开座谈会，听取上市公司及机构专家对资本市场的意见。五天后的10月15日，又有消息指中国金融监管机构召开会议，研究稳市场相关措施，包括鼓励企业和“国家队”买入股票，并引导投资者减少抛售。 同一天，A股多只ETF午后大幅放量，被视为官方资金入市护盘的信号。

在“国家队”再度托底下，A股星期五得以软着陆收市。但沪深300指数本周依然下跌1.6％，创下历来最长的连跌11周纪录。

基金经理和分析师认为，国家队托市只是权宜之计，由此产生的提振效应可能会被低迷的市场情绪抵消，难以带动股市持续回升。要从根本上提振股市，还是需要改善国内消费和投资局面。

这一观点曾在两年前得到印证。2024年7月起，国有资金和央企一再出手护盘，但仍难以逆转A股的跌跌不休。直到当年9月，官方在一周内密集出台重磅经济刺激政策，才带动股市“脱熊入牛”。

本周出炉的最新数据显示，第三季中国出口与制造业表现依旧强劲，消费与投资持续疲弱。但由于第三季经济增速快于预期，市场人士预估决策层第四季不会再出台大规模刺激政策。

今年前三季中国经济增长4.6%，实现4.5%至5%的全年增长目标并不困难。但投资者更关心的是，A股能否在年底前打一场翻身仗？

这两周，知名价值投资者、喜马拉雅资本创始人李录出席哥伦比亚大学商学院年度午餐会的演讲视频在网上被疯转。

李录在演讲中，将过去50年中国的发展模式概括为：大约每过10年设定一个新的发展目标，并为实现这些目标付出沉重的代价。例如，快速工业化的代价是环境污染，城市化的代价是房价高涨；在实现城市化目标中成为重要力量的房地产开发商，10年后则成了付出代价的一方。

他指出，通过这样的模式，中国得以将其他国家几百年发展进程压缩到几十年。如今中国经济出现双层分化：制造业进入中高端，但金融市场停滞不前，这使得一些全球竞争力极强的优秀企业还在以低价交易，可能提供了比其他时期更好的投资机会。

“在任何一个时点，作为投资者或企业家，你始终需要知道：你究竟是国家要支持的目标，还是实现目标所要付出的代价？ ”

在随后的问答环节，李录进一步阐述，随着房地产在中国家庭资产负债表中的比重下降，股市必将成为承载家庭乃至国家财富的“目标”。因为股权是唯一一种既能够随经济发展而增长，也能反过来推动经济增长的资产。

这个推论在逻辑上顺理成章，但和当下股民们对A股走势与经济基本面脱节、动辄暴涨暴跌的印象大相径庭。有网民在转发李录观点时调侃：“在A股，为企业融资是目标，付出代价的是投资者。”

若中国希望股市成为推动经济增长的重要力量，A股的作用便不能止步于为企业融资，更要成为合理配置资源的场域，让资金流向更有竞争力的领域，让投资者从企业和经济增长中获益。

更具体地说，如果监管层希望股市成为未来居民财富的主要载体，就不能只在市场大跌时托底，也需要让投资者在市场平稳时有长期持股的理由，而非追逐“抄底追高”的短期利益。这要求上市公司持续创造利润、合理分配收益，监管制度有效约束大股东和违规者。

事实上，中国金融监管层近年来已将重心转向提高上市公司质量、加强投资者回报和保护，以及培育更多耐心资本。持续完善上市和退市机制、收紧监管和推动上市公司分红，都是转变的迹象。

这场改革能否获得成功，还需要更长时间来检验。但唯有这样，才能让A股从中国经济发展的代价，转变为发展的目标。