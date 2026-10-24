中国驻韩国大使馆称，数个中国旅游团在韩国旅游期间遭遇强制消费，甚至被旅行社甩客，提醒赴韩中国团体游客谨慎选择旅行社和旅游产品，警惕包含强制消费的不合理低价游等。

“中国驻韩国大使馆”微信公众号星期五（10月23日）发布消息说，中韩互为最大外国游客来源地国。受益于签证便利化措施，两国游客数量不断增加。但近期数个中国旅游团来韩旅游期间，遭遇强制消费，因游客不愿消费或消费额度不达标，遭遇旅行社甩客，部分游客被迫中断行程，造成个人损失，也扰乱两国正常旅游秩序。

使馆因此提醒赴韩中国团体游客，谨慎选择旅行社和旅游产品，警惕包含强制消费的不合理低价游，避免因强制购物陷入旅游纠纷。

使馆建议中国游客行前了解组团旅行社资质，可参考文化和旅游部发布的“经营出境旅游业务旅行社名单”。认真阅读合同条款，同旅行社确认是否包含消费项目、是否有最低消费金额要求等。抵达韩国后，建议同地接旅行社再次确认上述信息。

使馆还称，在韩期间，如被要求强制消费，或因消费问题产生纠纷，可拨打国内组团旅行社所在地“12345政务服务便民热线”进行投诉，或在“全国文化和旅游市场网上举报投诉处理系统”上投诉。

延伸阅读 韩国延长中国等六国团客免签证费措施至今年底

韩国自去年9月29日起对中国旅行团实施阶段性免签政策，持续至今年6月30日，希望借此提振韩国经济，并改善韩中关系。

今年7月1日，韩国法务部又宣布，将面向中国、印度等六国团体游客实施的免签证费措施延长至今年12月31日。