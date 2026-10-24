美国战争部长赫格塞斯星期五（10月23日）在社媒发布的视频中宣布，将美国大学校园内由中国资助设立的孔子学院列为国家安全威胁。

华盛顿早已将孔子学院认定为中国的宣传工具。2019年3月美国参议院常设调查委员会发布的一份报告指，中国花费逾1.58亿美元（2.02亿新元）在美国学府内设立旨在推广中华文化的孔子学院，但后者实际上沦为北京严格控制的宣传武器，因此应该调整及改变，或干脆关闭。

北京当时驳斥美方指控毫无根据，指对孔子学院的“政治化”显示典型的冷战思维及缺乏自信。

2020年8月，美国官方要求中国孔子学院美国中心注册为外交使团，时任国务卿蓬佩奥称其为“一个推动北京在美国校园以及中小学教室进行全球宣传以及恶意影响活动的实体”。北京当时批美国做法是对中美合作项目“正常运作的妖魔化、污名化”。

综合路透社和美国之音报道，赫格塞斯星期五在X平台发布的视频中说，孔子学院是由中国政府支持的“所谓文化中心”，渗透到几乎美国每一个州的大学校园里。值得庆幸的是，美国国会在几年前立法禁止了这些孔子学院的运作。

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他指出，不过，孔子学院死灰复燃，以不同形式或名字继续出现在美国校园里，五角大楼决定将其列入威胁美国国家安全的机构名单。

赫格塞斯称，他们发现“在30所大学里新出现了80个宣传组织，它们使用不同的名称和章程，但背负着同样的任务，即窃取知识产权并渗透美国学生的思想”。

他表示，战争部在过去两个月内已经“系统性地废除了每一个这样的组织”。

赫格塞斯说，“对任何国家试图窃取我们辛苦得来的发明，还要让我们的年轻人反对自己的国家，请记住这个教训。我们受够了，再也不会允许了”。

中国驻美国使馆未立即回应路透社的置评请求。

美国战争部星期一（10月19日）在官网宣布，顺利完成对美国30所大学的初步研究安全审查，这些院校均已识别并完全消除与列入《国防授权法》“第1286条”名单、受关注外国实体所建立的合作关系。30所大学因此终止了80多项合作关系。