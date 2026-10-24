中共政治局委员、中国外交部长王毅说，中美是人工智能（AI）第一梯队国家，有能力共同发展和管控人工智能。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（10月23日）在河北雄安新区会见赴华出席2026全球治理论坛（雄安）的美国亚洲协会董事会共同主席桑顿和《纽约时报》专栏作家弗里德曼。

王毅表示，当前世界面临和平、发展、安全等多重治理赤字。中国当天在雄安新区举办全球治理论坛，就是希望汇聚各方共识，共同推动全球治理体系改革。

他说，中国主张人工智能普惠包容、向上向善发展。中美作为人工智能第一梯队国家，有能力也有责任共同发展好、管控好人工智能，确保其发展始终受控于人、造福于民。

王毅强调，“我们不仅要防范风险，也要开展合作，共同商讨全球适用的规则标准，使人工智能服务于促进共同繁荣、维护共同安全”。

中国国家主席习近平于美东时间9月24日在白宫欢迎仪式上说，中美都是AI大国，有能力也有责任“发展好、管控好”AI。

建立AI对话机制是这次中美元首峰会取得的八点成果共识之一。中国外交部之后公布，双方同意建立中美AI对话，交流AI相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立AI事件的沟通渠道。

对此，中国央视旗下新媒体账号“玉渊谭天”10月初称，中美元首11月AI对话可聚焦风险分类分级标准等议题。