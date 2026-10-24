香港特首李家超和澳门特首岑浩辉向西藏地震遇难同胞表示哀悼。

李家超星期五（10月23日）在脸书发文指，西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚上发生7级地震，“我对事件深感难过，在此向遇难同胞表示深切哀悼，并对伤者及遇难者家属致以慰问。

他说，港府会留意灾情发展，随时准备透过赈灾基金提供适切援助。愿救援工作平安顺利，受灾同胞早日渡过难关。

据澳门新闻局消息，岑浩辉星期五致函西藏自治区党委书记胡昌升及西藏自治区人民政府主席嘎玛泽登，对西藏那曲市巴青县发生7级地震，造成重大人员伤亡表示深切的慰问。

他说：“我代表澳门特别行政区政府及全体居民，向受灾同胞致以深切的慰问。我们与你们一同哀悼罹难者，并关心所有受影响的同胞。”

岑浩辉指出，澳门与中国大陆同根同源，澳门同胞心系灾区，血浓于水，愿与大陆同胞携手面对这场自然灾害，“我们愿尽力提供必要的支援，积极支持各项救援工作”。

他说：“我们相信，在中央政府的领导下，西藏自治区政府、灾区干部和民众定能同心协力抢险救灾，妥善安置受灾群众，渡过难关。”祝愿救援工作顺利，灾区人民早日恢复正常生活秩序，人民安居安宁。