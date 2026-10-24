在考虑限制中国进口塑料之际，欧洲联盟部长星期五（10月23日）称，欧盟将专注于与北京对话，以限制化工和机械等产品的输入，从而遏制与中国的破坏性贸易逆差。

据路透社报道，欧盟贸易委员谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）本月较早时与北京同意，将进口自中国的混动汽车减半，以支持持欧洲挣扎求存的车企。

爱尔兰外交部长麦肯蒂（Helen McEntee）在都柏林举行的欧盟部长级会议后的记者会上说，所有欧盟成员国都坚信，欧盟委员会将持续与北京对话。

她说：“我们有非常明确的意愿要探讨（混动车）以外的领域，如化工和机械等。还有一些其他议题，包括农食行业和之前提到的领域。”

麦肯帝补充，对话是优先事项，欧委会将用现行贸易防卫工具解决部分贸易失衡。

谢夫乔维奇在记者会上说，他听取了每个贸易部长关于哪些领域应列为对华贸易措施的下个优先事项。

他称，欧盟将对塑料进口设置护栏开展调查，“目前，我认为塑料领域是最接近被列为优先事项议题。我们正在确认启动调查所需条件是否齐备。”

谢夫乔维奇看似指的是，针对广泛用于包装的塑料PET输欧提出限制措施。有律师对路透社说，上述要求已在本月较早时提出。

欧盟对华贸易逆差在2025年膨胀至超3700亿欧元（5298亿新元），今年预计将显著突破4000亿欧元。欧委会主席冯德莱恩指这种情况“不可持续”。

欧洲工业界说，称为“中国冲击2.0（China Shock 2.0）”的出口激增，已令欧洲工厂关闭，工人失业，最显著的是德国车企大众汽车将裁掉10万人。

北京曾称，中国不是欧盟问题的根源，将作为合作伙伴，协助解决相关问题。

冯德莱恩本周说，欧洲也日益对中国化工和机械进口表达关切。立陶宛外长布德里斯（Kestutis Budrys）星期五称，也应该将制药纳入。