中共湖北省委副书记、“70后”官员诸葛宇杰，获任青海省委副书记、省政府党组书记。

据“青海日报”微信公众号星期六（10月24日）消息，中共中央日前批准，诸葛宇杰任青海省委委员、常委、副书记。青海省委决定，诸葛宇杰任青海省政府党组书记。

诸葛宇杰此前担任湖北省委副书记，是二十届中央候补委员。

公开资料显示，1971年5月出生的诸葛宇杰是上海人，2023年调任湖北前仕途一直在上海。他早年在国企工作，曾任上海港务工程公司经理、党委书记，上海港口设计研究院院长，洋山同盛港口建设有限公司总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、党委副书记等职。

2013年至2016年间，诸葛宇杰在上海杨浦区先后担任区委副书记、区长、区委书记。他于2016年7月升任上海市委副秘书长，隔年任上海市委秘书长，2017年5月跻身上海市委常委。

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2022年3月冠病疫情期间，诸葛宇杰履新上海市委副书记，同年5月兼任市委政法委书记。2023年两会前夕，诸葛宇杰调离上海，转任湖北省委副书记，至此番履新。