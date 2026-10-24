中国官方公布，中共福建省委副书记郭宁宁获任福建省政府党组书记。

据新福建客户端星期六（10月24日）消息，福建省委决定，郭宁宁任福建省政府党组书记。

公开信息显示，郭宁宁出生于1970年7月，沈阳人，清华大学经济管理学院1987级本科、1992级硕士、1997级博士生。

她曾长期在金融系统工作，历任中国银行信贷管理部风险管理处副处长，风险管理部统一授信管理处副处长、处长、政策制度管理处处长，风险管理部副总经理，江苏省分行副行长，金融市场总部风险总监等职。

2011年起，郭宁宁先后任中国银行金融市场总部总经理，香港交易中心总经理、香港分行行长，2014年6月任中国银行新加坡分行行长。2016年4月，郭宁宁出任中国农业银行副行长，成为农业银行成立以来的首位女性副行长。

2018年10月，郭宁宁调任福建省政府党组成员，2018年11月在省十三届人大七次会议上当选为福建省副省长。当时，她是全国最年轻女性省部级领导。

2021年10月，郭宁宁晋升福建省委常委，成为中国首名“70后”女性省委常委。此后，她历任福建省政府常务副省长、党组副书记，并于2024年4月起兼任福建省委金融工委书记，直至2024年5月履新中共福州市委书记。

也是第二十届中共中央候补委员的郭宁宁，去年5月升任福建省委副书记，直至此番再添新职。