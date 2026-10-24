中国经济学家任泽平公众号“因违规”被禁止关注，具体涉及何种违规尚不明确。

有网民星期六（10月24日）发现任泽平账号因违规被禁止关注。任泽平运营的微信公众号“泽平宏观”星期五（23日）还有更新，但目前已无法搜索到也无法关注。

红星新闻客户端报道，从发布历史来看，星期五下午，该账号推送一篇《市场见底，反弹行情展开》的笔记文章，阅读量6.6万。

红星资本局星期六就此咨询“泽平宏观”账号的橱窗客服，客服称，是账号异常，至于具体涉及什么违规，并不清楚。

任泽平的个人微博账号、微信视频号目前仍可正常关注。

这不是任泽平相关社交媒体账号首次受限。公开报道显示，他的微博账号、微信公众号等社媒账号在2022年、2024年都曾受到不同程度限制。

公开资料显示，任泽平现任中国民营经济研究会副会长。他曾是官方智库学者，在中国国务院发展研究中心担任过宏观经济研究部研究室副主任，2014年5月辞职下海后，在国泰君安、方正证券等券商任职。2017年，任泽平加盟恒大集团，担任首席经济学家兼恒大经济研究院院长，直到2021年3月。此后，又先后担任东吴证券首席经济学家、中原银行首席经济学家。