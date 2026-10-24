中国湖南省官方公布，中共湖南省委副书记谢卫江获任湖南省政府党组书记。

据湖南日报报道，湖南省星期六（10月24日）召开全省领导干部会议，中共中央组织部副部长郝军辉出席会议并宣布中央决定，王志军任湖南省委委员、常委、书记，沈晓明不再担任湖南省委书记、常委、委员职务。毛伟明不再担任湖南省委副书记、常委、委员职务。

据“湖南日报”微信公众号星期六发布的消息，湖南省委决定，谢卫江任湖南省政府党组书记。

公开资料显示，谢卫江出生于1973年1月，河南扶沟人，拥有工学硕士学位。

1997年4月参加工作以来，谢卫江曾长期在中国水利电力物资有限公司，历任综合业务部副经理、经理，副总工程师兼北京国电工程招标有限公司总经理、副总工程师兼北京中唐电工程咨询有限公司总经理、总经理、党委书记副书记等职，期间曾任中国大唐集团公司物资管理部副主任。

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2016年12月，谢卫江回到大唐集团公司任办公厅（政策与法律部）主任、办公厅主任，兼任大唐国际发电股份有限公司、大唐集团新能源股份有限公司办公厅主任。

2018年8月，谢卫江调任哈尔滨电气集团有限公司副总经理、党委常委。2020年9月，在湖南省十三届人大常委会第二十次会议经过表决，谢卫江获任命为湖南省副省长，2021年11月兼任湖南省委常委，隔月再添湖南省秘书长新职。

2023年12月，谢卫江任湖南省委常委、岳阳市委书记，2025年7月任湖南省委副书记、岳阳市委书记，直至此次再添新职。

毛伟明出生于1961年5月，曾任中国国家电网有限公司董事长、党组书记等职，2020年11月任任湖南省委副书记、代省长，省政府党组书记，后当选省长，直至此番调整。毛伟明也是第二十届中共中央委员。