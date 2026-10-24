韩国官方通报，韩国将对中国进口镀锌冷轧钢征收反倾销税，最高税率超33%。

据韩联社报道，韩国产业通商部贸易委员会星期五（10月23日）透露，委员会认定原产于中国的进口镀锌冷轧钢存在倾销行为，决定向财政经济部长官建议向有关中国企业征收22.34%至33.67%的反倾销税。

据介绍，韩国产业通商部贸易委员会当天召开第478次会议，审议通过包括镀锌冷轧钢在内的两项倾销调查结果。委员会认定，韩国企业因相关产品倾销行为而蒙受损失。

据北京商务局消息，韩国贸易委员会去年11月28日发布公告，对原产于中国的进口镀锌冷轧钢发起反倾销立案调查。案件倾销调查期预计为2024年7月1日至2025年6月30日，损害调查期预计为2021年1月1日至2025年6月30日。

韩国贸易委员会今年4月16日发布公告，对原产于中国的进口镀锌冷轧钢作出反倾销初裁，建议韩国企划财政部对涉案产品征收临时反倾销税，税率为22.34%至33.67%。

据中国贸易救济信息网消息， 韩国企划财政部今年10月8日发布公告，将原产于中国的进口镀锌冷轧钢临时反倾销税期限由四个月（2026年6月12日至2026年10月11日）延长至七个月（2026年6月12日至2027年1月11日）。

韩国企划财政部今年6月12日发布公告，决定自2026年6月12日至2026年10月11日对原产于中国的涉案产品征收为期四个月的临时反倾销税。