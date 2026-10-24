中共苏州市委书记范波会见自由式滑雪运动员谷爱凌，希望她充分发挥自身影响力，帮助苏州更好地推广普及冰雪运动。

据苏州日报消息，范波星期五（10月23日）会见了到苏州参加VOGUE时尚之力盛会的谷爱凌。苏州市委副书记、市长王维，市委副书记、市委秘书长祁松参加。

范波代表市委、市政府对谷爱凌到苏州参加活动表示欢迎。他说，谷爱凌是冬奥自由式滑雪项目史上奥运奖牌、金牌数量最多的优秀运动员，“为祖国赢得了荣誉，为当代青年树立了榜样”；同时积极参与公益事业，主动担当社会责任，所展现的精神品质与苏州开放包容、敢为人先的城市特质十分契合。

范波还说，希望谷爱凌充分发挥自身影响力，帮助苏州更好推广普及冰雪运动、大力发展群众体育，激励更多青少年发扬拼搏精神。

谷爱凌说，苏州是一座人文底蕴深厚、充满现代活力的美丽城市，将积极推介，让更多人特别是年轻人充分了解和感受苏州的自然、人文、创新、开放之美。

谷爱凌是在美国加州出生长大的中美混血儿，2019年开始代表中国参赛，并于2022年北京冬奥会上首次参加冬奥。

在2026年米兰冬奥会中，谷爱凌为中国代表团夺得一金二银。连同上届成绩，她在两届冬季奥运会中已累积三金三银，共收获六枚奖牌，刷新了女子自由式滑雪项目的奥运奖牌历史纪录。