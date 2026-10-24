中国汽车制造商奇瑞汽车计划在加拿大设厂，扩大北美洲的布局。

据彭博社报道，奇瑞汽车常务副总裁张贵兵在奇瑞芜湖总部受访时说，虽然进军美国市场仍存在高度不确定性，但公司将加拿大视为扩大北美洲布局的重要市场。

他称，公司考虑接手目前在加拿大闲置的工厂，并与有兴趣与中国车企合作的加拿大投资者接洽，但未说明是哪些公司。

张贵说：“即使没有美国市场，加拿大市场也值得拥有一个从事制造的工厂。我们在寻找合适的机会，并通过可能的方式进行沟通。”

如果设厂计划成行，奇瑞汽车将成为首个在加拿大拥有制造业务的中国车企。这将是加拿大总理卡尼为当地汽车行业引入的重大投资。不过，加拿大将冒着与美国关系恶化的风险。业内人士认为，美国将视加拿大为中国电动汽车进入美国市场的跳板。

目前，美国通过高额关税和科技限制，有效阻止中国电动车输美。美国官员也明确表示，中国汽车将不能通过加拿大边境进入美国。美国总统特朗普曾在9月称，他或许愿意让中国汽车制造商在美国建厂，聘用当地员工。

加拿大总理卡尼今年1月访华时，与中国国家主席习近平达成贸易协议，其中包括允许多达4万9000辆中国新能源汽车以低关税进口加拿大，这个配额将每年增加。

加拿大工业部长乔利6月访华时，曾与中国电动车企业比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车等代表会面，并在当时表示这些公司正探讨与加拿大企业合作。

张贵兵说，奇瑞汽车副总裁张弛经常与乔利沟通。

奇瑞汽车准备明年在加拿大启动销售业务，也因此推动公司在加拿大设厂，将制造本土化。

为规避欧盟对中国进口汽车加征关税，奇瑞汽车已在西班牙与当地企业合资设厂，并在南非接手日产汽车的工厂，在非洲设立制造中心。此外，公司也将探索在日产汽车位于英国桑德兰的工厂造车。