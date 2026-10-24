中国西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚间发生7.0级地震，截至星期六（24日）12时，共记录到余震892次，其中最大震级4.5级。

据中国国家地震台网官方微博星期六中午发布的消息，过去24小时，监测到的余震增加了391次。

截至星期六12时，共记录到余震892次，其中3.0级以下851次，3.0级及以上41次：3.0-3.9级33次，4.0-4.9级8次，目前最大余震4.5级。

这次地震是青藏高原地区逾五年来的最强地震，也是今年中国最大震级地震，目前已造成16人遇难、76人受伤。

新华社星期五（23日）傍晚6时从巴青县地震前线应急指挥部获悉，经过三轮挨家挨户全覆盖排查，未发现失联人员。

中共总书记习近平在地震后作出指示，要求“全力开展人员搜救，全力做好伤员救治工作，最大限度减少人员伤亡”。

西藏自治区防灾减灾救灾委员会办公室星期五称，于当日起将西藏自治区自然灾害救助应急响应提升至二级。请那曲市政府和自治区防灾减灾救灾委员会各成员单位按照职能和任务分工，做好抢险救灾和灾害救助，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。