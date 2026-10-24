中国电动车巨企比亚迪将在香港设立新公司，计划引入云巴等轨道交通。

综合香港《明报》《大公报》等报道，比亚迪股份有限公司星期五（10月23日）宣布，已在香港成立比亚迪智慧交通（香港）有限公司，并计划将云巴（SkyShuttle）等轨道交通方案引进香港，为市民提供更便捷、低碳及智能化的出行选择。

据悉，公司将落户香港大埔白石角科学园，由比亚迪股份有限公司轻轨研究院院长、比亚迪副总裁任林出任董事，李亮亮出任总经理。

比亚迪表示，公司积极参与香港交通建设，包括竞投今年8月截标的启德智慧绿色集体运输系统；同时视香港为集团拓展轨道交通海外业务的平台，借香港连接中国大陆与国际的优势，推进国际项目合作及市场拓展等。

比亚迪指出，云巴定位为利用开发城市立体空间的高架智慧绿色轨道交通系统，已在重庆、深圳、长沙、巴西等地设有服务，可配合香港高密度发展、地形起伏及现有铁路、巴士及行人道路网络的接驳需要。

8月截标的启德智慧绿色集体运输系统项目共接获两份投标书，分别来自港铁，及由九巴母公司载通国际及新鸿基地产合资的绿色智轨集团。

据报道，绿色智轨集团拟引入中国中车自主研制的“智轨”系统；港铁则预计引入比亚迪“云巴”。

上述项目中标者将获授予20年专营权，负责设计、建造、营运及维修系统，港府将向中标者以象征式地价批出三幅共约3.65公顷用地的物业发展权。