中国官媒披露，中国头部人工智能（AI）开发商深度求索（DeepSeek）和MiniMax已履行相关登记手续，完成模型开源和海外授权。

中国央视旗下新媒体“玉渊谭天”星期五（10月23日）发文披露上述消息，并称海外网民也呼吁其他中国开源大语言模型跟进。

据路透社报道，MiniMax同日指出，已就“部分近期发布及即将发布的模型”的开源发布和海外授权，完成中国商务部的技术出口登记。

“玉渊谭天”称：“这再次证明中国开源大模型在海外拥有很高热度与需求，而清晰、可预期的合规通道，能够稳定提振全球用户对中国模型出海的信心。”

此前，中国商务部和科技部10月16日就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，提议对23项AI技术实施出口管制，包括涉及模型、智能体和计算集群的技术。拟议的管制也适用于在海外部署含有受限技术的AI模型。

在中美展开地缘政治竞争之际，这是北京限制其视为对国家安全至关重要的技术工具向境外转移的最新举措。

不过，中国商务部当时说，大多数AI技术仍可出口，并将简化开源技术出口，以及中国企业在海外运营自有计算中心所涉及的许可程序。