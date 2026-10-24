中国官方公布，中共中央宣传部副部长、中国国务院新闻办公室主任莫高义获任云南省委书记。

据新华社星期六（10月24日）发布的消息，中共中央日前决定，莫高义任云南省委委员、常委、书记，王宁不再担任云南省委书记、常委、委员职务。

公开简历显示，现年62岁的莫高义是湖北石首人，拥有历史学博士学位。他长期在广东省宣传系统任职，历任省委外宣办副主任科员、主任科员，省委外宣办（省新闻办）副主任（正处级）、常务副主任（副厅级）等职。

2010年9月，莫高义任广东省委宣传部副部长兼省委外宣办（省新闻办）主任，之后任南方报业传媒集团党委书记、管委会主任，南方日报社社长，南方报业传媒集团有限公司董事长、党委书记等。

2017年3月，莫高义出任广东省韶关市委书记，2018年12月获任中共中央纪委国家监委宣传部部长（副部长级），2021年3月任北京市委常委、宣传部部长。2024年3月，莫高义任中共中央宣传部副部长，中国国务院新闻办公室主任，直至此番履新。

延伸阅读 中共北京市委常委莫高义接任国新办主任

现年65岁的王宁是湖南湘乡人，曾长期在福建任职，历任省委常委、组织部部长，福州市委书记，省委副书记、省政府党组书记、副省长、省长等职，2021年10月跨省任云南省委书记，至此番调整。王宁也是第二十届中共中央委员。