香港交易所宣布，推出人工智能（AI）和半导体指数，追踪智谱和MiniMax等公司表现。

综合香港“星岛头条”和香港中通社报道，港交所星期五（10月23日）介绍，推出人工智能和半导体指数，为投资者提供提供基准，捕捉人工智能和半导体两大科技主题带来的机遇。

港交所指出，人工智能指数追踪40家与AI产业链高度相关的香港上市公司的表现，涵盖人工智能生态圈五层架构相关领域的公司，包括晶片设计、数据中心、人工智能基础设施、人工智能模型，以及软件和实体应用。

据介绍，指数按基本面因素筛选成分股及配置权重，聚焦积极投入人工智能研发和资本开支的公司。成分股包括阿里巴巴、腾讯等企业，也有智谱、MiniMax等新一代AI公司。

半导体指数追踪30家最大型的香港上市半导体相关公司的表现，涵盖半导体制造、设备、电子元件、算力硬件及储存设备等多个与半导体相关的行业。成分股有中芯国际、华虹宏力等。

香港交易所集团首席资讯总监梁松光表示，人工智能及半导体正在改变各行各业，并成为推动全球增长及创新的重要动力。香港交易所致力拓展旗下的指数产品，为投资者提供更多途径把握新趋势带来的机遇，并参与区内科技生态圈的增长。

香港交易所同日也宣布，与南方基金管理股份有限公司签订授权协议，在中国大陆推出追踪香港交易所人工智能指数的交易所买卖基金（ETF）。

南方基金总经理杨小松称，基金将以这次合作为契机，把香港市场AI产业链机遇转化为大陆投资者可便捷参与的指数化工具。