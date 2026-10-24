美国存储晶片巨头美光科技台湾桃园厂工会星期五（10月23日）说，会员投票否决公司提出的新利润分享方案，并警告可能采取进一步集体行动，争取更公平的奖金制度。

综合法新社和台湾《自由时报》报道，美光过去数周一直与桃园及台中两座工厂的工会就薪酬问题谈判。两个工会共代表两厂1万5000名员工中的1万2000人。

两个工会此前均要求，公司发放相当于83个月薪资的一次性奖金，并建立长期利润分享制度，将营业利润的15%用于员工奖金，按季而非按年发放。

美光与规模较大的台中厂工会星期三（10月21日）达成协议。根据薪酬和福利改革方案，公司将从2027财年起，为全球员工增设季度利润分享奖金，与原有激励奖金计划（IPP）并行，新增奖金以现金和股票各半的方式发放。

针对台湾员工，美光也将把劳工退休金提拨率提高至10%，增加有薪假、提高轮班津贴，并进行结构性调薪。

不过，桃园工会与管理层仍未达成共识，并在星期四举行小规模罢工，向公司施压。工会星期五发表声明说，2300多名会员中，约七成投票否决了公司星期四提交的利润分享方案。

工会批评，公司在10月21日的谈判中未回应其任何诉求，并称持续收到台中基层员工对方案不满的反映。工会警告，可能采取进一步集体行动，争取更公平的利润分享制度，并称“抗争尚未结束，我们也没有放弃”。

台湾美光星期五回应说，将本着相互尊重与诚信的精神，在10月27日继续与桃园工会协商，并通过公开、坦诚的沟通，倾听员工意见，增进相互理解与信任。

桃园工会证实，原定星期五举行的谈判因台风延期，下一轮协商定于10月27日举行。

美光约50%至60%的晶片在台湾生产。全球对人工智能（AI）数据中心所用晶片的需求激增，推动美光业绩创下新高，公司过去一年股价累计上涨超过300%。随着企业盈利飙升，员工也要求分享更多利润。