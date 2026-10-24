王沪宁陪同金正恩访丹东 称愿推动中朝关系进一步发展
朝中社2026年10月24日发布的这张照片摄于10月22日至23日期间，显示朝鲜领导人金正恩在平壤体育馆出席朝鲜人民军第三次连队干部会议。 （法新社）
中共政治局常委、全国政协主席王沪宁星期六（10月24日）陪同朝鲜领导人金正恩访问辽宁丹东时说，中国愿同朝鲜以共同的社会主义事业为纽带，推动中朝关系进一步升华发展。
金正恩此行事先未对外公布。据新华社报道，王沪宁当天向金正恩转达了中共总书记、中国国家主席习近平的问候和祝愿。
当天上午，王沪宁在抗美援朝纪念馆广场迎接金正恩，并陪同他向抗美援朝纪念塔敬献花篮。花篮缎带上用朝文写着“永远铭记中国人民志愿军烈士”。金正恩整理缎带后，全体人员向中国人民志愿军烈士默哀。
随后，金正恩参观纪念馆内展现志愿军战士英勇战斗、中朝并肩作战的文物史料，并向纪念馆赠送附有亲笔题词的历史照片。
王沪宁在双方会见时说，金正恩在中国人民志愿军抗美援朝出国作战76周年之际专程到访丹东，充分体现了朝鲜党和政府对中朝鲜血凝成友谊的珍视，既是赓续中朝传统友谊、巩固友好民意，也是深化政治互信、共谋合作发展，具有重要意义。
他还说，中国愿同朝鲜一道，以中朝新鸭绿江大桥开通为契机，拓展人员往来和经贸合作，更好造福两国人民。加强战略沟通协作，为捍卫各自主权、安全和发展利益营造和平稳定的外部环境。
新鸭绿江大桥连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市，2014年10月建成，时隔约12年，于今年10月15日正式开通。
此外，王沪宁当天也陪同金正恩参观丹东的汽车工厂，考察生产车间，听取情况介绍。根据中方新闻稿，金正恩离开丹东时，王沪宁到中朝新鸭绿江大桥送行。