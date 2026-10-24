中共政治局常委、全国政协主席王沪宁星期六（10月24日）陪同朝鲜领导人金正恩访问辽宁丹东时说，中国愿同朝鲜以共同的社会主义事业为纽带，推动中朝关系进一步升华发展。

金正恩此行事先未对外公布。据新华社报道，王沪宁当天向金正恩转达了中共总书记、中国国家主席习近平的问候和祝愿。

当天上午，王沪宁在抗美援朝纪念馆广场迎接金正恩，并陪同他向抗美援朝纪念塔敬献花篮。花篮缎带上用朝文写着“永远铭记中国人民志愿军烈士”。金正恩整理缎带后，全体人员向中国人民志愿军烈士默哀。

随后，金正恩参观纪念馆内展现志愿军战士英勇战斗、中朝并肩作战的文物史料，并向纪念馆赠送附有亲笔题词的历史照片。

王沪宁在双方会见时说，金正恩在中国人民志愿军抗美援朝出国作战76周年之际专程到访丹东，充分体现了朝鲜党和政府对中朝鲜血凝成友谊的珍视，既是赓续中朝传统友谊、巩固友好民意，也是深化政治互信、共谋合作发展，具有重要意义。

他还说，中国愿同朝鲜一道，以中朝新鸭绿江大桥开通为契机，拓展人员往来和经贸合作，更好造福两国人民。加强战略沟通协作，为捍卫各自主权、安全和发展利益营造和平稳定的外部环境。

新鸭绿江大桥连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市，2014年10月建成，时隔约12年，于今年10月15日正式开通。

此外，王沪宁当天也陪同金正恩参观丹东的汽车工厂，考察生产车间，听取情况介绍。根据中方新闻稿，金正恩离开丹东时，王沪宁到中朝新鸭绿江大桥送行。