美国财政部公布新版对外投资限制拟议规则后，中国商务部表示坚决反对，称美国限制对华投资，既不利于中美经贸合作，也会损害美国企业自身利益。

中国商务部星期六（10月24日）在官网以发言人答记者问形式说，拟议规则歧视性扩大对华投资限制范围，加大限制力度，是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首达成的重要共识，干扰中美两国企业正常经贸合作，破坏国际经贸秩序。

发言人说，中国对此表示严重关切、坚决反对，将密切关注事态后续发展，保留采取相应措施的权利。

发言人指出，中国拥有超大规模市场，蕴含巨大消费和投资潜力，“投资中国就是投资未来”，并敦促美国尊重市场经济规律，停止泛化国家安全概念，停止将经贸问题政治化、武器化，为中美经贸合作创造良好环境。

美国财政部星期四（10月22日）公布上述拟议规则，公开征求意见至12月7日。规则依据去年12月获国会通过的《2025年全面对外投资国家安全法》（简称COINS法案）制定，旨在进一步落实和扩大美国对外投资管制。

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据路透社报道，这项管制计划最初仅针对中国，COINS法案则将古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯等国也列为“受关注国家”，要求美国企业和个人就部分投资交易向财政部申报，并禁止另一些交易。

拟议规则涵盖半导体与微电子、人工智能（AI）系统、量子信息技术、高性能计算与超级计算、高超音速系统，以及生物技术六个领域。其中，生物技术是财政部依据法案授权，在此次拟议规则中新增的领域。

财政部说，规则不会禁止对受关注国家的所有投资，而是针对涉及特定军民两用技术的投资，以防美国资金被用于支持军事现代化、国家监控及侵犯人权的活动。在AI领域，拟议规则将扩大现有禁令，禁止向受关注国家中从事AI系统开发的相关实体进行受管制投资。

财政部认为，某些先进生物技术可能对国家安全构成严重风险，包括生物武器扩散、脑机接口开发及美国供应链安全等方面。一名财政部官员则透露，美国制药公司与中国方面达成的药品许可协议不在规则适用范围内，满足了辉瑞等大型药企的一项主要诉求。