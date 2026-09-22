中国六省人事大调整，云南和湖南党政主官双双换人，中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任莫高义，以及国务院副秘书长王志军，分别“空降”云南和湖南出任省委书记。上述两省以及青海、福建、河北、江西也都迎来新的省政府“一把手”。

这轮人事调动后，莫高义成为目前唯一的“双非”（非中共中央委员、非中央候补委员）省委书记，西南三省当前已全部由宣传系统背景的官员主政；出任福建省政府“一把手”的郭宁宁，将成为中国首位“70后”女省长；而曾被视为“70后”政坛新星的诸葛宇杰履新青海省政府党组书记，在副部级九年后晋升正部级。

中共二十届五中全会下周举行，中央政治局星期五（10月23日）召开会议后，官方隔天密集发布地方大员调整消息。按照惯例，正部级人事调整通常须经过政治局会议研究通过。

在这轮调整中，62岁的莫高义出任云南省委书记，65岁的王宁因年龄原因不再担任云南省委书记。

莫高义拥有历史学博士学位，曾在广东宣传系统工作20多年，官至南方报业传媒集团”一把手“后，在2017年转任广东韶关市委书记。2018年，莫高义进京工作，先后任职中央纪检系统、北京市委宣传部，2024年出任中宣部副部长、国新办主任直至此次履新。

莫高义此番主政云南，意味着中国西南地区云南、贵州、四川三省省委书记，目前均由曾任中宣部副部长的宣传系统官员担任。

将和莫高义搭班的，是59岁的青海省委副书记刘奇凡。他同日履新云南省委副书记、省政府党组书记，接替63岁的王予波。按照惯例，担任省政府党组书记的官员将出任省长。

和莫高义一样，61岁的王志军也是从中央“空降”地方，南下担任湖南省委书记，接替年逾63岁的沈晓明。

王志军毕业于清华大学精密仪器系，曾在中国国家发改委、国家能源领导小组办公室、中央财经领导小组办公室、中央财经委员会办公室工作，担任过工信部副部长、黑龙江省委副书记等职，2023年6月回京出任国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级），直到此番履新。

53岁的湖南省委副书记、岳阳市委书记谢卫江，同步升任湖南省政府党组书记，与王志军搭班。他也成为中国目前第二年轻的省级政府“一把手”，仅次于52岁的山西省长卢东亮。

此次人事调整中，因晋升正部级而成为外界关注焦点的，是出自上海官场的诸葛宇杰。今年55岁的诸葛宇杰曾是“70后”副部级官员中的领跑者。在副部级岗位上工作九年后，他如今由湖北省委副书记升任青海省委副书记、省政府党组书记，将出任青海省长。

美国智库亚洲协会政策研究所中国分析中心研究助理王晟宇接受《联合早报》采访时说，诸葛宇杰的仕途受到坊间热议，主要是因为外界时常以“赌马心态”关注中国政坛新星。“但中国政治和中国官员政治命运的复杂性与赌马类似，开场跑得快的随后就再而衰三而竭了，有的则蹉跎几年又在雷霆雨露中枯树逢春。”

曾任中国银行新加坡分行行长的福建省委副书记、福州市委书记郭宁宁，此次也跻身正部级。56岁的她升任福建省政府党组书记，将成为中国首名“70后”女省长。

星期六官宣原地升任省政府党组书记的，还有57岁的河北省委副书记、副省长赵辰昕，以及59岁的江西省委副书记、省委政法委书记陈永奇。赵辰昕是河北本地人，此番履新使他成为中国非少数民族自治区的省份中，目前唯一在家乡任职的省级政府“一把手”。

包括此次人事调整的八人在内，今年以来，中国已有10省份的党委书记和11省份的政府“一把手”换帅。

与此同时，本周率先完成中共省委换届的安徽、河南、新疆、山西这四个省份，已产生新一届省委常委领导班子。

四省合计的“75后”常委数量有三人，相比上次换届时的“70后”常委数量减半，山西省委常委中没有一名“75后”，安徽和河南各有一名1977年出生的新任省委常委，成为中国目前省委领导班子中最年轻的两人。在新疆，年满63岁的两名省级党政主官续任。

王晟宇认为，年龄这一硬标准极有可能不再是中国官员提拔时的硬杠杠，北京如今更加重视“能把党中央重大决策部署贯彻落实好，真正忠诚可靠、表里如一、担当尽责的好干部”。

中国以往换届的公开信息中，曾把换届提名年龄界限界定为省级党政主官63岁，多数副省长和其他省委常委58岁。

王晟宇说，中国目前正部级官员中“超龄服役”者比比皆是，此外根据一些中国政治观察者的研究，“目前副省级地方官员的提名线已经延后了四个月以上”，这也许意味着一系列过去总结的中国政治“潜规则”被打破。