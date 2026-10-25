今年度中国国家公务员考试（国考）报名截止，热门岗位竞争激烈，这个岗位有超过6000人报名，但也有多个岗位无人提交报名申请。

据中新网报道，星期六（10月24日）是2027年国考报名最后一天。2027年国考共计划招录3万5700人，比上年度减少约2400人。

据相关机构统计，截至星期六傍晚5时，本次国考报名已有300多万人成功过审。报名人数最多的十个岗位，报名人数都已突破3400人。

排名第一的岗位是吉林出入境边防检查总站“延边边境管理支队一级警长及以下（十七）”一职。截至星期六傍晚5时，这一职位招录人数为1人，但审核人数已超过6000人。

此外，还有多个岗位出现数千人竞争一岗的现象，如国家统计局河南调查总队“巩义调查队一级科员”一职审查通过人数为5534人，招考人数为1人，仍有6人待审查。

文化和旅游部资源开发司“资源普查处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为4761人，招考人数为1人，仍有107人待审查。

国家粮食和物资储备局湖北局“粮棉糖监管处一级主任科员及以下”一职审查通过人数为3926人，招考人数为1人，仍有2人待审查。

与此同时，也有很多岗位无人提交报名申请。华图教育研究院专家易定宏说，考生在报考时应结合自身情况，综合考量岗位适配性等，以便有的放矢备考应考。“不同地区、不同部门的岗位要求、报考条件等因素不同，报名热度会有差异，报名阶段热度较高的往往报考门槛相对较低。”