中共中央政法委书记陈文清星期六（10月24日）主持召开专题会议，要求有序推进深化扫黑除恶专项斗争走深走实，坚持标本兼治，一体推进“打伞破网”“打财断血”和行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，确保是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑。

中国官方今年7月宣布开展为期一年的深化扫黑除恶专项斗争，在2021年以来推行的常态化扫黑除恶斗争基础上，对利用网络平台、采取软暴力手段的黑势力下手。

在7月底一场全国扫黑除恶专项斗争会议上，陈文清已强调要清除“一切侵蚀社会肌体的毒瘤”，并深化对新形势下涉黑涉恶违法犯罪形态、特征、规律的研究把握，保持高压震慑态势，坚持“重拳出击、露头就打”。

陈文清星期六（10月24日）主持召开专题会议时，则充分肯定了专项斗争开展以来取得的阶段性成效。

他强调，要牢牢把握扫黑除恶斗争的人民性、法治性和复杂性，把专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理结合起来，始终保持高压态势，推动常治长效，努力让城乡更安宁、群众更安乐。

陈文清强调，要深化线索摸排，加强分析研判，完善线索分流、移送、核查、反馈等工作规范，引领精准打击。要强化侦查攻坚，始终把打击锋芒对准群众反映最强烈的黑恶势力犯罪，坚持集群打击、组织类案打击、推进大案攻坚，务求打深打透，形成强大震慑。

他要求坚持依法办理，明晰新型黑恶犯罪认定标准，完善全链条协同机制，从严从快办案，确保是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑。

陈文清还要求坚持标本兼治，一体推进“打伞破网”“打财断血”和行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，决不能有“法外之地”。要加强统筹协调和督导检查，推动专项斗争不断取得新进展新成效。

中国国务委员、公安部部长王小洪出席星期六的会议并讲话。最高法院院长张军、最高检察院检察长应勇也出席会议。