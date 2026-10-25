中共下周召开二十届五中全会聚焦全面从严治党，官方星期六（10月24日）宣布对教育部及全国31所大学展开常规巡视。政治局常委、中央纪委书记李希在动员部署会上要求深入检查从严管党治校、班子队伍和基层党组织建设情况，为推进高等教育事业高质量发展提供坚强保障。

据新华社报道，经中共中央批准，二十届中央第八轮巡视将对32家单位党组织开展常规巡视，聚焦教育部门和中管高校。

此次被巡视的包括教育部、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、中国科学技术大学、中国农业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、南京大学、四川大学、南开大学、天津大学、武汉大学、中山大学、西北农林科技大学、吉林大学、华中科技大学、山东大学、东南大学、厦门大学、同济大学、中南大学、大连理工大学、重庆大学、兰州大学等。

李希近日出席二十届中央第八轮巡视工作动员部署会，对巡视教育部和中管高校作出安排，强调要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平党建思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，以更高标准、更实举措推动新征程巡视工作高质量发展，更好发挥巡视管党治党利剑、治国理政利器作用。

“两个确立”指的是确立习近平中共中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。“两个维护”则指维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。

李希指出，2012中共十八大以来，以习近平为核心的党中央把巡视作为加强党的建设的重要举措、党内监督的战略性制度安排，引领巡视工作守正创新、深化发展。要深入学习贯彻习近平党建思想，落实到巡视工作全过程各方面。

李希并要求四个“牢牢把握”。第一，牢牢把握“两个维护”根本任务，坚持政治巡视定位，严明政治纪律和政治规矩，强化政治监督，推动各级中共党组织深刻把握肩负的职责使命，保障党中央重大决策部署贯彻落实。

第二，牢牢把握全面从严治党战略方针，坚持严的基调，压紧压实管党治党政治责任，推动从严惩、精准治、有效防、一体抓，增强巡视震慑力、穿透力、推动力，充分发挥巡视综合监督作用。

第三，牢牢把握以人民为中心的价值取向，坚持巡视巡察为民，持续提升对村巡察质效，加强与群众身边不正之风和腐败问题集中整治贯通衔接，用心用情解决群众急难愁盼，不断巩固中共的执政根基。

第四，牢牢把握巡视整改这一关键环节，坚持以巡促改促治，完善巡视反馈和情况通报机制，不断健全整改监督机制，推动深化改革、促进标本兼治。

李希强调，要聚焦职能责任，突出本轮巡视重点，学深悟透习近平关于高校工作的重要论述，紧紧围绕贯彻落实中共中央关于高等教育的决策部署开展监督。

他要求深入检查落实立德树人根本任务、一体推进教育科技人才发展情况，深入检查防范化解风险情况，深入检查从严管党治校、班子队伍和基层党组织建设情况，着力发现并推动解决存在的突出问题，为加强高校党的领导和党的建设、推进高等教育事业高质量发展提供坚强保障。

李希并要求加强组织实施，树牢正确政绩观，强化统筹协调，严明纪律作风，加强规范化法治化正规化建设，确保高质量完成巡视任务。

此前，中共总书记习近平星期五（23日）主持召开政治局会议，审议《关于二十届中央第七轮巡视情况的综合报告》。二十届中央第七轮巡视派出的15个巡视组，今年4月中进驻36个机构开展常规巡视，覆盖中央政法委、最高法、最高检、公安部、中国科学院等党政部门，时间长达两个半月。

据新华社报道，中共政治局会议肯定中央第七轮巡视工作深入扎实、成效明显。从巡视看，中央和国家机关工作取得积极进展，但也存在一些问题，必须高度重视，严肃认真解决。

会议要求压实整改责任、加强整改监督，督促被巡视中共党组织结合学习贯彻习近平党建思想，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，抓好巡视反馈问题整改，动真碰硬、真改实改。