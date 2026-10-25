北京副市长靳伟调任地方，履新中共湖南省委常委、副书记。这名副省级官员曾在2023年北京丰台长峰医院大火、造成29人死亡事故中被问责。

《湖南日报》旗下新湖南客户端星期天（10月25日）消息，中共中央近日批准，靳伟任湖南省委委员、常委、副书记。

公开资料显示，靳伟今年54岁，来自山西长治，毕业于东北大学钢铁冶金专业，也有工商管理硕士学历，是一名教授级高级工程师。

靳伟曾任首钢总公司第三炼钢厂副厂长，北京首钢股份公司第二炼钢厂厂长，河北省首钢迁安钢铁责任公司炼钢分厂中共党总支书记、并兼任厂长，河北省首钢迁安钢铁责任公司总经理、迁钢建设指挥部第一副总指挥，首钢总公司副总经理，市经济信息化委党组副书记、副主任、主任，首钢总公司党委书记、董事长，首钢集团公司党委书记、董事长。

靳伟2018年3月任第十二届全国青联副主席，北京市政府秘书长，市政府办公厅中共党组书记、主任。他2020年11月任北京市副市长、党组成员，2022年6月任北京市委常委。

长峰医院2023年4月18日发生重大火灾事故造成29死、42伤，直接经济损失3832万元人民币（732.7万新元）。

2023年10月25日，据新华社消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对时任北京市委常委，副市长靳伟进行立案审查调查，涉及他在北京丰台长峰医院“4·18”重大火灾事故中的失职失责问题。

经查，靳伟作为分管卫生健康工作的北京市委常委、副市长，贯彻落实党中央关于安全生产的指示要求存在差距，对北京市卫生健康部门安全管理力量薄弱、医疗机构消防安全隐患突出的问题重视不够，督促市卫生健康部门履行“管行业必须管安全”职责、医疗机构落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有重要领导责任，应予严肃问责。

依有关规定，经中共中央纪委常委会会议研究并报中央批准，决定由国家监委给予靳伟政务警告处分。