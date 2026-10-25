中国人工智能（AI）晶片制造商寒武纪（Cambricon）的营收增长不及预期，反映出公司持续受到制造能力受限和存储晶片短缺的困扰。

彭博社星期五（10月23日）报道，截至9月的季度，寒武纪营收增长105%至35.3亿元（人民币，下同，6.8亿新元），远低于市场预期的约62.6亿元。净利润增长148%至14亿元。

尽管营收不及预期，这家中国晶片制造商指出，在人工智能算力需求强劲的推动下，预计公司业绩将继续增长，并重申此前公布的营收目标。

根据另一份交易所公告，寒武纪重申2026年营收至少达到135亿元的目标。这将是2025年65亿元营收的两倍以上。

这家总部位于北京的公司，是多家寻求填补美国晶片巨头英伟达留下市场空缺的中国本土企业之一。

此前，美国政府对英伟达最先进晶片实施出口限制，以遏制中国在人工智能领域的发展。中国也限制了老一代英伟达晶片在国内的销售数量，以提升半导体领域自主可控水平。

寒武纪一直在扩大其产品的应用范围，为深度求索（DeepSeek）和月之暗面等中国前沿AI实验室开发的模型运行提供支持。公司同时也越来越多地服务于金融服务、能源和零售行业的企业客户。

尽管寒武纪和行业龙头华为受益于人工智能算力需求上升，但两家公司也面临多方面限制。寒武纪股价在6月创下历史新高，但受中国整体人工智能行情失去动能影响，目前该公司市值已缩水约一半。