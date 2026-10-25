星期天（10月25日）是台湾光复81周年，中国大陆官媒央视发布“吉林一号”卫星拍摄到的台湾多个地标和景观画面。台湾媒体报道，台北港清晰可见。

央视新闻客户端星期六发布长达42秒的视频，除了展示台北中正纪念堂、台北故宫、台北大巨蛋之外，也呈现玉山山脉、日月潭、淡水河、花莲清水断崖、宜兰壮围乡、台南青鲲鯓扇形盐田、嘉义好美湿地及台北港景观。台湾《联合报》报道，台北港清晰可见。

央视新闻写道：“81年过去，阿里山的云、日月潭的水，始终映着同一个故乡。跟随‘吉林一号’卫星，从太空视角俯瞰我国宝岛台湾，每条街道都清晰可见。”央视新闻也说，每一寸土地都诉说着两岸同源的联结，归心不变，团圆有时，铭记光复历史，“瞰见中国台湾省的山海风华”。

《人民日报》微博账号也在这一天发文写道：“今天，台湾光复81周年，也是国家设立台湾光复纪念日1周年。此刻，一起传递：坚定对中华民族、中华文化、伟大祖国的认同，增强做堂堂正正中国人的志气骨气底气。”

解放军东部战区则在微信公众号发布台湾光复纪念日主题海报，并写道：“台湾光复是中国人民抗日战争胜利的重要成果，是中国政府恢复对台湾行使主权的重要铁证，是台湾作为中国一部分的重要史实和法理链条的重要一环。”

贴文也写道，台湾光复“作为两岸同胞的共同荣光和全体中华儿女的民族记忆，不断昭示我们——铭记光复历史，捍卫山河一统”。