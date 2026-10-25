中国摩托车品牌张雪机车创办人张雪，在他的家乡湖南怀化出任文旅推广大使。

怀化新闻网报道，中共怀化市委书记韦朝晖星期六（10月24日）下午在怀化麻阳，会见张雪及张雪机车团队，聘请张雪为怀化文旅推广大使。

报道称，韦朝晖代表市委、市政府对张雪机车取得的成就表示祝贺，欢迎张雪回家乡挑战摩托车“水上漂”吉尼斯世界纪录。

韦朝晖说，张雪二十年磨一剑，深耕机车事业，值得大家学习。当前，怀化正打造张怀桂世界级旅游廊道，全力建设全国一流旅游度假目的地。希望张雪发挥国际传播影响力，向世界推介怀化文旅资源和麻阳世界长寿之乡，以及饮用水、冰糖橙等地标产品，助力家乡“吃上旅游饭”；把励志精神带回校园，激励青年学子走技能成才、技能报国之路。

报道称，张雪感谢市、县两级党委政府的关心支持，表示将始终情系家乡、回报桑梓，发挥机车行业优势，与家乡深化合作，助力怀化高质量发展。

会前，韦朝晖也来到郭公坪镇小坡村，看望张雪及张雪机车团队，了解挑战活动准备情况。

综合“政事儿”微信公众号和新华每日电讯报道，张雪1987年生于湖南怀化麻阳县的一个偏远山村，十来岁辍学，到县城的摩托车铺当学徒，在机油和扳手里泡大。他后来练成一个绝活——蒙着眼睛，能把一台发动机装回去。

19岁那年，得知湖南卫视一个节目组在拍摄摩托车爱好者，张雪跨上那辆相伴多年的二手老爷摩托，在暴雨中追逐摄制组100多公里，自此走上逐梦之路。

怀化麻阳是张雪的家乡，是“世界长寿乡”“中国冰糖橙之都”。10月25日，张雪将驾驶改装摩托车张雪机车MX450，在该县郭公坪镇小坡村挑战拟定40公里距离的“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。