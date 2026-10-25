中国海军辽宁舰编队10月14日赴西太平洋，展开今年第二次远海实战化训练。航母编队今年首次远海训练时，曾与075型两栖攻击舰“安徽舰‌”协同开展体系融合训练，中国军事评论员杜文龙星期六（24日）分析，这可能与岛屿夺战、登陆作战密切相关。

解放军首艘航空母舰辽宁舰编队今年共开展‌两次远海实战化训练‌，第一次‌为5月至6月，第二次为本月。编队并再次驶入西太平洋海域，执行年度计划内的远海实战化训练，距离上次返港相隔不到四个月。

央视新闻星期六报道，辽宁舰编队上次远海实战化训练历时40多天，转战南中国海、西太平洋等多个海空域，进行实战运用验证，是辽宁舰入列以来最长的一次远海训练，于6月22日结束。

报道称，满载排水量5万吨的901型综合补给舰“呼伦湖号”，因吨位大、补给物资充足，为编队长时间、高强度训练提供支援。

训练期间，辽宁舰编队在西太平洋与两栖攻击舰编队进行联合演练，日本舰艇、飞机曾多次近距离跟踪监视、滋扰挑衅。

对此，辽宁舰编队保持戒备，连续组织舰载机起飞并调整战斗队形。首次跟随辽宁号远航的054B型护卫舰“漯河号”，在外围远距离驱离日本舰艇，歼-15舰载机则拦截驱离日本P-3C反潜机。

辽宁舰编队6月完成远海训练返航后，新华社当时报道指出，辽宁舰编队在西太平洋与075型两栖攻击舰编队开展体系融合训练。《环球时报‌》随后引述专家解读，从官方公开的演训影片，可确认参与联训的是舷号33的安徽舰。

安徽舰是解放军第三艘075型两栖攻击舰，排水量约4万吨，配备直通甲板和坞舱，可搭载直升机、两栖气垫登陆艇、两栖战车等两栖作战装备，具备立体登陆作战能力，于2022年11月正式入列。

澎湃新闻‌报道，安徽舰在此次联合演练中出动了气垫登陆艇、运输直升机、突击直升机，完成了立体登陆相关科目训练。

杜文龙星期六在央视节目《军情时间到》中分析，航舰与两栖攻击舰都是大型飞行甲板作战舰艇，在远海执行任务。这个任务相对复杂，有可能与岛屿夺战、登陆作战密切相关。

他强调，两栖登陆作战是人类战争史上最复杂的作战行动，须协调水面、水下、空中及陆上不同兵力进行联合作战。若将航舰与两栖攻击舰编组，体系化作战要求将高于其他作战样式。

央视报道并指出，6月的训练中，空军大型空中加油机运油-20赴西太平洋，为舰载战斗机歼-15T实施空中加油。相较于舰载机相互加油，大型加油机可提升歼-15的作战半径及留空时间。

杜文龙分析，呼伦湖号是解放军新一代综合补给舰的首舰，可在远海训练过程中为航舰、驱逐舰、护卫舰及编队内其他舰艇提供干货、液货补给，包括弹药、淡水、油料及航空燃油等补给。该舰可进行横向、纵向及垂直补给，满足舰载机作战需求，因此在编队中被称为“航母奶妈”。

他指出，若在远海执行大规模、长时间、高强度的作战任务，综合补给舰就不可或缺。

杜文龙并指出，054B护卫舰虽然在排水量、综合指标上跟大驱和通用驱逐舰有差距，但自身特色很明显。054B型护卫舰航速较快，可在外围驱离干扰编队训练的舰艇；该舰配备新型相控阵雷达，可侦测空中及海上目标，并依据目标指示采取行动，执行多种作战任务。