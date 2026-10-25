中共江西省委常委、组织部部长庄兆林星期六（10月24日）升任江西省委副书记，留下的空缺由主权基金中国投资公司执行董事刘金波填补。

据官方微信公众号“江西发布”消息，中共江西省委组织部星期六召开机关干部大会，宣布人事调整决定，即中央批准庄兆林任江西省委副书记，刘金波任江西省委常委；江西省委并决定刘金波任省委组织部部长、省委党校校长。

公开简历显示，庄兆林今年57岁，来自江苏扬州，中共江苏省委党校研究生学历，拥有工商管理硕士学位。

庄兆林曾在江苏省内工作多年，历任镇江市润州区区长，镇江市润州中共区委书记，盐城市委常委、组织部部长，盐城市委常委、常务副市长，泰州市委副书记、统战部部长，徐州市委副书记、市长等职，于2021年7月任徐州市委书记。

2021年11月，庄兆林首次跨省出任中共江西省委常委，后担任省委宣传部部长，2024年2月任省委组织部部长。

刘金波今年55岁，毕业于北京机械工业学院工业会计专业本科，北方交通大学工商管理专业硕士研究生，也是一名高级经济师。

刘金波历任中国民用航空局清算中心副主任，财务司副司长、司长兼首都机场集团公司监事会主席，中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）党委书记、副院长（副主任），中国民用航空局人事科教司司长（正司局长级）。

刘金波2025年1月担任中国投资责任公司中共党委副书记、执行董事，直至此番履新。