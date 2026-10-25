台湾在野的国民党主席郑丽文在台湾光复节发文强调，台湾的未来需要安全、尊严与和平，除了具备守护自己的能力，也须有化解敌意的智慧，以及避免战争的决心。

郑丽文星期天（10月25日）在脸书发文指出，81年前的今天，台湾终结长达半个世纪的殖民统治与战火，迎来历史新页。这一天不仅承载历史记忆，也寄托着无数家庭期盼亲人平安归来的心愿。

她忆述，第二次世界大战期间，自己的外公与许多台湾青年一样，被送往南洋及太平洋战场。虽然外公幸运生还，但许多人再也没能回家。这段家族经历让她深刻体会到，战争的代价是无数家庭无法弥补的缺憾。

郑丽文说，纪念台湾光复，不仅要记得前人的付出，也要珍惜与家人团聚、在故乡安稳生活的每一天。殖民的伤痕不应被美化，不同的生命经验也应受到理解，“更不该因为彼此的出身、认同或政治立场，就否定对方对这片土地的感情”。

她写道：“认同台湾、守护中华民国、传承中华文化，可以在我们心中相互成就。我们有责任让历史成为理解彼此的起点，让共同生活的这片土地，容得下不同的声音，也凝聚得起共同的希望。”

郑丽文也说，身为国民党主席，她深知纪念历史的同时，也必须承担开创未来的责任。

她指出：“我们必须有守护自己的能力，也必须有化解敌意的智慧；有面对风险的准备，更要有避免战争的决心。”

郑丽文强调，对人民负责的政治应尽一切努力降低冲突，为和平创造条件，让下一代能够在安定环境中追寻梦想。81年前，人们盼望战争结束、亲人归来；81年后，台湾仍应守护这份心愿，“以团结告慰前人，以和平守护未来”。