台湾在野的国民党前主席洪秀柱在台湾光复纪念日强调，抗战不能遗忘，光复不容扭曲，和平更须守护，并指皇民化的遗毒未除，导致台湾有少数人迷失方向，把昔日的殖民侵略者当成了祖宗。

洪秀柱星期天（10月25日）在脸书发文写道，今年光复节，她在福州市参加纪念研讨会，“与两岸各界共同回望这段民族历史”。

洪秀柱也写道：“1945年10月25日，代表中国的中华民国政府，在台北公会堂举行‘中国战区台湾省受降典礼’，接受日军投降，接收台湾。同日下午，台湾民众举行庆祝光复大会。这份欢欣，是多少先烈未能亲见的盼望！”她强调，大陆军民抗日，台湾民众也抗日；抗战迎来胜利，海峡两岸共同欢庆。

她也强调，“没有全中国军民共同抗战，就没有台湾光复。光复节，是全体中国人应当纪念的日子。日本殖民统治的压迫与罪行，不能被美化；先烈的牺牲，更不能被遗忘”。不能因为两岸尚未统一，就把共同历史切成两段。

洪秀柱批评民进党“一面以中华民国之名执政，一面切割中华民国与中国的历史连结，正是舍本逐末、治丝益棼”，并说两岸应坚持九二共识、反对台独，重启对话、化解敌意，让共同的历史记忆，成为携手前行的力量。

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另据凤凰卫视报道，洪秀柱同日在福州举行的纪念台湾光复81周年座谈会上，批评日本军国主义为了斩断台湾人的根，强迫百姓禁说母语、推行日语、强拜神社，企图抽离台湾人的中华血脉，这场精神凌迟与文化阉割，扭曲了部分人的自我认知。

洪秀柱认为，皇民化遗毒未除，“才导致今日台湾内部还有少数人迷失方向，认贼作父，甚至把昔日的殖民侵略者当成了祖宗”。

她也痛批日本现在“仍然在妄图恢复军国主义，我们不得不严加防范，此等狼子野心的复苏，否则他们终究是我们的祸患”。