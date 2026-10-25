中国国有工程企业计划下个月协助委内瑞拉重启一座长期停运的大型发电厂，恢复部分发电能力，以缓解当地持续多年的电力短缺问题。

彭博社星期六（10月24日）引述知情人士报道，中国机械设备工程股份有限公司计划于11月重启委内瑞拉中部电厂（Planta Centro）一座发电量为600兆瓦的燃油机组。该公司依据已故前总统查韦斯执政时期签订的合同，负责电厂修复工程。

位于委内瑞拉卡拉沃沃州的中部电厂，距离首都加拉加斯约135公里，是该国规模最大的化石燃料发电厂。电厂建于约50年前，共有六座发电机组，全面运作时发电量可超过2500兆瓦，但自2021年以来，因设备故障、机组老化及燃料短缺等问题，基本处于停运状态。

知情人士透露，中国机械设备工程公司此次负责重启第六号机组，预计可恢复电厂约四分之一的原有发电能力。机组重启后，将使用委内瑞拉国家石油公司供应的燃料油。

委内瑞拉电网多年来因投资不足及缺乏维护而老化，加上美国制裁冲击经济，导致停电问题持续恶化。今年6月当地发生地震后，供电情况进一步恶化。

委内瑞拉社会冲突观察站数据显示，今年9月，全国因停电引发的抗议活动达531起，较去年同期增加逾20倍。

彭博新能源财经数据显示，委内瑞拉理论上的总发电装机容量约为3万7000兆瓦，其中约一半来自水力发电，但不少电厂年久失修，实际发电能力受到限制。

报道指出，中国企业参与修复委内瑞拉电力设施，也显示中国在当地仍保持影响力。

美国特朗普政府正寻求削弱北京在委内瑞拉的影响。美国今年1月出兵抓捕委内瑞拉前总统马杜罗后，特朗普政府多次表明有意减少中国、俄罗斯及伊朗在委内瑞拉的影响力。

美国国务卿鲁比奥1月28日在参议院外交关系委员会听证会上说：“20年来，我们首次认真讨论如何削弱乃至消除伊朗在委内瑞拉的存在、中国在当地的影响力，以及俄罗斯在当地的存在。”

除了中国企业，其他国际企业也参与委内瑞拉电力设施修复工程。美国能源设备制造商GE Vernova今年6月与委内瑞拉签署初步协议，协助修复电网，但工程因谈判及设备交付延误而进展缓慢。