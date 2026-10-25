台湾九合一地方选举进入倒数阶段，民进党称，台北市长参选人沈伯洋掀起的“洋流”热潮，已引起北京高度关注，并警告中国大陆对台介选手段正从隐蔽渗透转向公开威吓，呼吁民众防范选前假消息及政治恐吓。

民进党中国事务部星期天（10月25日）在脸书发文称，大陆过去多通过低价旅游团或人际网络等较隐蔽的方式介入台湾选举，近期则扩大至恐吓候选人支持者，以及对参选人亲属实施政治制裁。

民进党中国事务部认为，随着11月28日投票日临近，台湾民众须特别防范两类介选手段。

第一类是假消息与选前突袭，包括来源不明的假民调、断章取义的影音，以及利用人工智能（AI）深度伪造技术制作的假丑闻、假绯闻或退选消息。这类内容可能趁选前查证时间有限之际大量传播。

第二类是政治恐吓与暴力威胁，包括针对候选人、亲属及支持者的威吓、跟踪与攻击。民进党呼吁司法机关追查相关案件的幕后指使者及资金来源，同时防范未经证实的消息煽动报复行动，进一步扩大冲突。

民进党中国事务部也引述台湾国安局报告说，今年1月至9月，台湾政府网络服务网（GSN）平均每天遭网络侵扰约258万次，累计约7亿次，7月单月更突破1亿次。

同期，台湾国安情报团队搜集约250万则争议信息，较去年同期的169万则增加约48%，其中脸书及Threads平台的占比明显上升。

台湾国安局此前研判，不排除北京正为介入年底地方选举，提前展开情报搜集及网络侵扰行动。

民进党中国事务部强调，台湾社会可以存在不同政治立场，但不应让境外势力利用内部分歧，剥夺民众自由表达、支持候选人及参与选举的权利。

“洋流”是以沈伯洋名字中的“洋”字命名的支持者助选热潮。今年8月，沈伯洋走访台北夜市和市场拜票时，逐渐吸引大批支持者跟随，有人自发设计印有“洋流”字样的海报及助选物品，并在社交媒体传播。

沈伯洋星期天首次将竞选宣传车“洋流号”开往新竹市，与民进党新竹市长参选人庄竞程联合车队扫街，吸引大批支持者到场。

沈伯洋说，希望支持者的热情能够转化为选票。庄竞程则称，希望借助“洋流”热潮，不仅带动台北选情，也为新竹市注入选举动能。