中国大陆国台办主任宋涛说，大陆设立台湾光复纪念日，彰显捍卫国家主权和领土完整的坚定信心，巩固国际社会坚持“一个中国”的格局。他呼吁两岸民众共同传承抗战精神和民族精神，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉。

星期天（10月25日）是台湾光复81周年。据新华社报道，纪念台湾光复81周年座谈会当天上午在福建省会福州举办。台湾抗日人士遗属、在台牺牲的革命人士后人、两岸青少年及港澳和海外代表，专家学者等共约200人参加。

宋涛在座谈会上指出，中共党和国家设立台湾光复纪念日，彰显大陆捍卫国家主权和领土完整的坚定信心，巩固国际社会坚持“一个中国”的格局。他呼吁两岸民众弘扬中华文化，增强做中国人的志气、骨气、底气。

他续指，大陆今年推进落实十项促进两岸交流合作的政策措施，深化两岸融合发展，同时坚定支持台湾统一力量，坚定推进两岸统一。

中共福建省委书记赵龙在座谈会上则说，福建与台湾地相近、血相亲、心相通、商相融。长期以来，一代代闽台民众为实现两岸统一、国家富强、民族复兴，并肩同行、共同奋斗，生动诠释了“两岸一家亲、闽台亲上亲”。

赵龙说，大陆将坚持以通促融、以惠促融、以情促融，着力打造两岸共同家园、建设两岸共同市场、弘扬两岸共同文化，高质量建设两岸融合发展示范区，为推进两岸统一大业作出新的贡献。