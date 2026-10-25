中国首部以人工智能（AI）制作、获电影局公映许可证的电影《三星堆：未来往事》星期五（10月23日）上映，但票房表现冷淡，截至星期天（25日）的票房仅90万元（人民币，下同，17万新元），远低于千万元的制作成本。

综合新华社、《新京报》和法新社报道，这部约100分钟的科幻动画电影由博越星纪蓝图等企业出品，生数科技旗下AI视频生成平台Vidu提供技术支持。

影片以四川三星堆古蜀文明为背景，讲述未来人类因过度依赖AI陷入全球危机，须从3000多年前的古蜀文明寻找破解危机的线索。

影片制作团队近百人历时两年，生成超过120万张基础图像，并对全片进行上百次修改，涵盖AI人物生成、场景搭建及镜头渲染等环节，但创意构思和艺术判断仍由人类主导。

影片制片人曲吉小江透露，电影的制作成本超过千万元，若用真人实拍，可能需要八九亿元。

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影片首日全国排映近1万1000场，但上映前预售票房仅约14万元。猫眼专业版数据显示，截至星期天早上10时的累计票房仅90万元。法新社记者星期五在北京观看一场放映时，现场仅有四名观众。

一名参加免费试映的观众直言：“如果AI生成的电影能够达到《阿凡达》那样的院线观影体验，我想我会愿意花钱看。”但目前的质量，她不会花钱买票。

博纳影业行政总裁蒋德富承认市场反应冷淡，但强调这是一次突破性尝试。

AI生成视频近年在中国迅速普及，仅抖音上的AI生成短剧，9月的播放量就超2000亿次，字节跳动、爱奇艺等企业正布局AI影视。但独立AI导演张骏说：“观众不会仅仅因为这是一部AI生成的电影，就自动掏钱买票。”

上海大学上海电影学院教授刘海波分析，市场反应平淡有多重原因，包括AI影像对普通观众的吸引力有限、影片缺乏知名演员，以及宣传推广不足等。