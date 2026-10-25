日本热播谍战剧《Vivant》（《别班》）第二季出现中国情报人员对日本特工施加酷刑的情节，引发中国官媒批评。央视指责剧集将侵华日军曾使用的酷刑嫁接到现代中国人身上，刻意制造对立、煽动敌意，是对观众进行“认知投毒”。

央视新闻微信公众号星期天（10月25日）发文，批评日本TBS电视台正在播出的《Vivant》第二季，“把中国人拍成惨无人道的施暴者，把日本自卫队情报人员美化成正义反击者”。

评论说，剧中将一个被描绘为落后的中国秘密组织，与日本先进情报机构进行对比，并安排中国情报人员对日本特工施以切断手指、刺穿腹部等酷刑。

评论称，这些手段与侵华日军过去对中国抗日人员使用过的酷刑高度重合，剧集却将其嫁接到现代中国人的形象之上，“刻意制造对立、煽动敌意”。

央视也批评剧集美化日本在海外采取的越界行动，模糊自卫队的职能边界，变相输出扩张式叙事。

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评论举例，剧中一名日本自卫队情报人员乘飞机逃离时，向中方人员警告，“要是这架飞机被攻击，就等着西方大举出动把你们碾碎……”

央视进一步将批评延伸至日本对华舆论宣传及历史教育，指责日本外交部投入大量资金用于对华舆论抹黑和歪曲历史，并利用人工智能（AI）视频歪曲历史、通过AI大模型传播错误史观。

评论认为，这些举动就是在将认知战打造成制度化的国家工程，“从篡改侵华历史的AI视频到AI大模型投毒，再到《Vivant》类影视产品，背后的历史观和那些参拜‘战犯神社’、篡改教科书的动作，是同一套东西”。

评论称，日本国内这样的声音如果被工业化、娱乐化生产体系制造的谎言淹没，“再次发动战争”可能将不再是一个假设。

相关话题也在中国社群平台微博引起关注，星期天一度冲上热搜第一，不少网民附和央视批评。

《Vivant》第二季由日本知名演员堺雅人、阿部宽及役所广司等主演，围绕日本自卫队秘密情报组织“别班”展开谍战故事。剧集首播收视率达18.8%，创下日本民营电视台今年电视剧首播收视纪录。