（上海综合讯）中国股市持续承压之际，一项关于A股部分基准指数的修订方案将于星期一（10月26日）实施。分析认为，相关修订旨在降低个股波动对大盘的影响，进一步“去风险化”。

上海证券交易所网站9月24日发布公告称，上交所和中证指数有限公司决定修订部分上证系列综合指数编制方案，涉及上证指数、上证A股指数、上证流通指数、科创综指及衍生指数等。修订方案自10月26日起实施。

根据官方文告，主要修订内容有两条。一是增加单个样本权重不超过15%的权重的上限规则，二是将风险警示证券的剔除时间，从“风险警示实施日次月第二个星期五的下一交易日”调整为“风险警示公告日次月第二个星期五的下一交易日”。

有财经自媒体分析认为，为个股权重增设置上限，够降低股指对单只股票价格波动的敏感程度，降低股指被几只大盘股“绑架”的风险。

不过，相关修订的实际影响仍取决于个股原有权重是否触及上限，以及修订后的权重结构。指数规则调整也可能促使追踪相关指数的交易所挂牌基金（ETF）调整投资组合。

另有分析指出，15%的单一成分股权重上限更多具象征意义。以上证指数为例，当前权重最高的中国农业银行也仅占3.45%，与15%相距甚远。因此，相关修订更多是为了防范未来个别股票权重过度集中、大幅左右指数走势的情况。

此外，计算风险警示证券剔除时间的起点，从警示实施日变为警示公告日，意味着若公告日与实施日跨越月份，将相关股票从股指中剔除的时间便可能提前。分析认为，这显示股指在进一步“去风险化”。

中国股市近期持续承压，自5月触及高点以来，市值已蒸发2.4万亿美元（约3.07万亿新元），沪深300指数星期四（22日）收盘时较今年6月的高位下跌逾20％，进入技术性熊市。

面对国内消费低迷及市场对人工智能企业盈利能力的疑虑，中国监管层本月频频出手稳市。星期五（23日），在“国家队”相关ETF成交放量、官方资金入市预期升温之际，A股午后全面反弹，沪深300指数收涨1.7%，从早盘跌势中回稳，但全周仍下跌1.6%，创下历来最长的连跌11周纪录。