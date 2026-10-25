中共二十届中央第七轮巡视完成反馈，中央巡视组收到涉及部分领导干部的问题线索，已按规定移交中央纪委国家监委及中央组织部等部门处理。

据央视新闻星期天（10月25日）报道，根据中共中央部署，本轮巡视采取集中反馈和巡视组“一对一”反馈相结合的方式进行，15个中央巡视组分别向36个中央和国家机关单位“一对一”反馈巡视情况。

集中反馈会议传达中共总书记习近平听取巡视情况汇报时的讲话精神，通报巡视发现的问题，对抓好巡视整改作出部署。中央书记处书记、中央巡视工作领导小组副组长刘金国出席会议并讲话。

反馈强调，各被巡视中共组织要认真贯彻落实习近平讲话精神，与学习贯彻习近平党建思想紧密结合起来，自觉从政治和大局出发，以最坚定的态度和极端负责的精神抓好巡视整改。

反馈要求提高政治站位，各方面工作都应走在前、作表率，在整改落实上也要当标杆；扛牢整改责任，抓整改是对领导干部政绩观的直接考验，“一把手”要担当尽责，把整改紧紧抓在手上，带头领办重点难点问题；班子成员要严格落实“一岗双责”，用力抓好分管领域整改任务。

反馈还要求始终心系群众，俯下身子、沉到一线，摸清基层情况，找准问题症结，拿出务实有力的解决措施。要勇于攻坚克难，以整改为契机加强和改进工作，努力建设模范机关、走好践行“两个维护”第一方阵。要强化整改监督，对敷衍应付、虚假整改的严肃追责问责。

报道指出，据了解，中央巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委国家监委机关、中央组织部等有关方面处理。但报道没有披露涉及的干部人数及具体问题。