中国河北省常务副省长赵辰昕升任代理省长，接替辞职的王正谱。同一天，原任黑龙江省常务副省长的陈少波跨省调任河北省委常委、副省长。

综合新华社和《河北日报》报道，河北省第十四届人大常委会星期天（10月25日）召开第二十四次会议，决定接受王正谱辞去省长职务的请求，由赵辰昕代理省长，并任命陈少波为副省长。

此前，河北官方星期六（24日）公布，中共中央批准赵辰昕出任河北省委副书记，河北省委也决定由他担任省政府党组书记。

公开资料显示，现年57岁的赵辰昕是河北饶阳人，拥有法学博士学位，长期在中国国家发展和改革委员会任职，曾担任国家发改委经济运行调节局局长、副秘书长、秘书长等职，2022年5月升任国家发改委副主任。

去年5月，赵辰昕调任河北省委常委、副省长，随后担任常务副省长。

赵辰昕星期天也主持召开河北省政府常务会议，要求以更实举措、更大力度抓好四季度重点任务，加强经济运行调度，着力扩大有效需求，持续深化京津冀协同发展，深入推动雄安新区高质量建设和发展，大力实施强省会战略，培育发展新质生产力，全面深化改革开放，更好保障改善民生，坚决守牢安全底线，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年目标任务。

卸任河北省长的王正谱现年63岁，是中共第二十届中央委员，2021年10月起担任河北省代省长，2022年1月正式当选省长。

另一方面，中共中央也批准陈少波出任河北省委常委。

公开资料显示，现年57岁的陈少波是贵州沿河人，土家族，拥有工商管理硕士学位，长期在贵州工作，曾任省政府副秘书长、省发改委主任等职，2022年升任贵州省委常委、秘书长。

2024年1月，陈少波跨省调任黑龙江省委常委、常务副省长，此次再度跨省履新河北。