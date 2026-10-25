（台北综合讯）台湾知名主持人蔡康永因现身民进党台北市长参选人沈伯洋的竞选活动，在两岸引发巨大争议。事隔三个星期，他发文强调从未支持台独，希望两岸友好来往，并为造成的困扰致歉。

蔡康永星期天（10月25日）晚间在小红书、微博等社交媒体无预警发文，开篇强调：“我一直希望两岸友好来往。我没有支持过台独。”

他说，自己从1998年起主持访谈节目，访问近万名立场各异的来宾，但从未成为任何一人的信徒，“访问对方并不表示会认同对方”。

他解释，为搜集访谈资料，近日前往不同受访者的活动现场观察，这一习惯招来批评。他表示完全理解外界批评，但事件引发的误会，给合作方及曾经喜欢他的人造成困扰，“我对他们深感抱歉”。

蔡康永也提到，父母都来自上海，原本互不相识，直到台北才相遇。“如果不是时代动荡形成的缘分，世上根本不会有我这个人。”

他在文末感性写道，永远感谢曾让他被看见、被听见的人；“如果承蒙你曾经认可过我，我应该没机会再当面致谢了”，感谢他们曾带给自己“好好活下去的力量”。

现年64岁的蔡康永10月4日现身沈伯洋竞选总部成立大会，被拍到坐在前排挥舞加油棒，引发大陆网民不满。大陆电动车品牌零跑汽车随后下架相关合作内容，时尚杂志《时尚芭莎》等也跟进切割。

中国大陆国台办10月14日回应争议时称，任何人都不能一边赚取大陆发展红利，一边与“台独”分裂势力勾连纠缠，做“两面人”。

蔡康永此前通过经纪人说，正考虑采访两名台北市长参选人，希望先了解双方经历及政见，出席活动并不代表支持特定候选人。蔡康永预计在10月26日出席国民党参选人蒋万安的竞选总部成立大会。