朝鲜领导人金正恩上星期六（10月24日）突访中国丹东，中朝双方也于同一天在朝鲜举行中国人民志愿军烈士陵园修缮工程竣工仪式。

据新华社报道，中朝双方当天在朝鲜黄海北道新坪郡举行这一仪式。现场奏唱中朝两国国歌，“中朝双方代表共同向志愿军烈士敬献花篮，全体人员肃立默哀、献花祭酒并瞻仰烈士墓、烈士英名墙，深切缅怀志愿军先烈”。

中国驻朝鲜使馆临时代办亓菡在致辞中说，76年前中国人民志愿军同朝鲜军民浴血奋战、生死与共，用鲜血凝成的中朝传统友谊永不褪色。中国愿继续同朝鲜一道，贯彻落实好两党两国最高领导人重要共识，“做好在朝志愿军烈士褒扬纪念工作，巩固传统纽带、增强战略协作、维护地区安宁，以和平与发展告慰牺牲先烈、造福两国人民”。

中国退役军人事务部副部长洪宗明也形容，在朝中国人民志愿军烈士纪念设施是弘扬英烈精神、传承中朝友谊的重要载体。中国退役军人事务部与朝鲜城市经营省按照两党两国最高领导人达成的重要共识，共同做好志愿军烈士纪念设施保护管理工作，为持续巩固中朝传统友谊、促进两国关系发展作出应有贡献。

中朝双方2025年10月下旬在新坪郡举行了中国人民志愿军烈士陵园修缮工程开工仪式。报道称，截至2026年10月，中朝相关部门已共同完成黄海北道新坪郡以及江原道元山市、文川市、川内郡、洗浦郡五处志愿军烈士陵园修缮工程。

朝中社报道，朝鲜城市经营省副相姜哲浩说，中国人民志愿军高举抗美援朝、保家卫国的旗帜，为反对共同的敌人英勇奋战的丰功伟绩、崇高精神和高洁的牺牲精神，将同朝中友谊一道永世相传。

金正恩上星期六访问中国丹东，中国全国政协主席王沪宁迎接并陪同，双方提出以新鸭绿江大桥通车为契机，扩大人员往来与经贸合作。金正恩也由王沪宁陪同前往抗美援朝纪念馆，向中国人民志愿军烈士敬献花篮并默哀，随后参观纪念馆，并赠送附有亲笔题词的历史照片。