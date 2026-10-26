韩国汽车巨头现代汽车和起亚在华单月合计销量跌破1万辆，合计市占率也降至0.6%。

韩联社引述韩亚证券星期天（10月25日）公布的一份基于中国乘用车市场信息联席分会（CPCA）统计数据的分析报告指出，现代汽车和起亚9月在华零售量分别约为4000辆和5000辆，同比分减47%和31%。两家公司合计销量同比减少39%，约为9000辆，今年来首次跌破1万辆关口，已连续八个月同比下滑。两家公司在华合计市占率也降至0.6%。

今年前九个月，现代汽车和起亚在华零售量合计达11.5万辆，同比减少22%，累计市占率为0.6%，较去年同期下降0.1个百分点。

分析认为，受中国新能源汽车政策变化等因素影响，中国汽车市场整体表现也相对低迷。在此背景下，现代汽车和起亚正探索通过推出新款本土化电动汽车提振销量，但尚未取得明显成果。

现代汽车计划明年上半年在华推出新款电动SUV车型，还将把电动汽车产品阵容拓展至中型和大型细分市场，同时在未来五年推出20款新车，争取将在华全年销量提升至50万辆水平。

另一方面，彭博行业研究数据显示，中国电动汽车巨企比亚迪今年前八个月在韩国销量翻了九倍，至近1万8000辆，现代汽车销量则下滑6%，至约13万9000辆。

韩国汽车与出行协会数据显示，比亚迪销量增长势头延续至9月，新车注册辆达2万辆，比今年目标高出一倍。

比亚迪销量的快速增长，意味着该车企已在韩国市场超越沃尔沃和丰田等外国车企。对去年才进入韩国乘用车市场的比亚迪来说，是一项显著的里程碑。

韩国汽车巨头现代汽车和起亚虽然合计拥有国内72%市占率，但比亚迪的增速日益对它们构成威胁。现代汽车和起亚难以抵挡比亚迪在低售价和技术为主的车型等竞争优势。