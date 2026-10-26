中共第二十届中央委员会的第五次全会星期一起在北京召开。

据央视新闻报道，会议从星期一（10月26日）开始至星期四（29日）结束。会议主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。

中共全国代表大会每五年召开一次，产生新一届中央委员会；中央委员会任期内通常召开七次全体会议。由于此前几次全会延迟召开，本届五中全会的召开时间比惯常安排更晚。

五中全会通常负责确定下一个五年经济和社会发展规划的重点。但去年10月召开的四中全会，已审议通过“十五五”规划建议，也就是提前消化了通常属于五中全会的议题。因此，今年五中全会处理党建，也可理解为议程顺着提前，承接过去较常在六中全会讨论的党建议题。

据彭博社，总部设于美国的智库亚洲协会政策研究所发布报告估计，在经历反腐行动后的一系列人事调整后，此次全会的出席人数可能降至约291人，相当于原有376名中央委员及候补委员的77.4%。

亚洲协会政策研究所的报告称，去年10月，共有315名中央委员和候补中委出席中共四中全会，出席率为83.8%，报告称 “这是毛泽东时代以来历届全会中出席率最低的一次。今年很可能再创纪录。”