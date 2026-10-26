中国一家工程公司即将部分重启委内瑞拉一座闲置多年的大型发电厂，这将是修复委内瑞拉年久失修电网的关键一步。

彭博社上星期六（10月24日）引述知情人士透露，中国机械设备工程股份有限公司（简称中设集团）计划下月启动Planta Centro发电厂一台600兆瓦的燃油机组。由于相关信息尚未公开，知情人士要求匿名。

中设集团根据一份可追溯至已故总统乌戈·查韦斯执政时期的合同，在上述发电厂开展相关工作。

重启委内瑞拉规模最大的化石燃料发电厂，将有助于缓解该国长期停电问题。在受到6月地震重创后，委内瑞拉的停电情况进一步恶化。

与此同时，一家由北京方面控制的公司承担维修工作提醒人们，即便特朗普政府誓言削弱中国在委内瑞拉的影响力，但中国仍在当地保持活跃。

委内瑞拉信息部和中设集团均未回应置评请求。

美国的制裁令委内瑞拉经济承压，无法有足够资金提升改造和维修国内电网设施。厂房至市区街头发生大范围的停电，激化日益高涨的委内瑞拉民众不满情绪。

单在9月，委内瑞拉社会冲突观察所记录了531次因停电提出的申诉，同比增加超过20倍。

彭博新能源财经统计显示，委内瑞拉理论上有足够能力产出约3万7000兆瓦电力，其中约半数来自水力发电大坝。