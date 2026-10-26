中国9月广义财政支出连续第七个月同比下降，但降幅有所收窄，显示财政紧缩状况仍未明显改善。

中国财政部上个星期五（10月23日）公布，狭义口径的财政收入即一般公共预算收入为1.57万亿元（人民币，下同，2997.2亿新元），同比下降0.12%；一般公共预算支出2.87万亿元，同比微增0.03%。

彭博社根据中国财政部数据测算，涵盖一般公共预算和政府性基金预算支出的广义财政支出在9月下降3.7%，连续第七个月萎缩，但降幅较8月份的6.7%收窄。广义财政收入则同比下降3.5%。

受此影响，9月份财政赤字同比收窄3.8%。今年前九个月，广义财政支出超过收入7.57万亿元人民币。

报道指出，今年以来，财政政策持续偏紧，成为拖累中国经济的重要因素。尽管出口蓬勃增长，继续支撑经济扩张，但财政支出未能有效提振内需。

随着包括“六张网”建设在内的国家重大项目陆续启动，以及北京推出近期批准的额外支持措施以促进投资，未来几个月财政紧缩状况可能有所缓解。

中国9月广义财政收入自2月以来首次下降，能在一定程度上解释为何决策层一直不愿推出更激进的经济刺激措施。

中国财政部长蓝佛安本周在香港出席亚太经济合作组织（APEC）官员会议后举行的简报会上强调，在通过社会支出支持内需和提高生产力的同时，也必须兼顾财政纪律与长期可持续性。

拖慢财政支出的主要因素包括土地出让收入下滑、北京着力化解地方政府隐性债务，以及缺乏能够产生回报的投资项目。此外，政府人事调整期间，对官员的审查趋严，也构成另一重阻碍。

财政部数据显示，今年前九个月，地方政府土地出让收入大跌27.9%。受此影响，与土地收入挂钩的相关支出同期下降18.5%。

高盛集团在一份报告中指出，尽管中国自9月底以来推出了一些温和的宽松措施，但根据该行估算，“财政政策仍然拖累经济增长”。

高盛认为，最新一轮刺激措施更可能是为了扭转此前的财政紧缩局面，确保实现今年4.5%至5%的经济增长目标，而非标志着一轮持续、大规模财政宽松周期的开始。

过去几周，中国决策层接连推出新措施支持经济增长，包括向符合条件的购房者提供房贷补贴，以及允许地方政府额外发行5500亿元人民币债券。