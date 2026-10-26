中国官媒央视网在社交媒体发布视频，指美军专挑中国节假日挑衅，实为“趁着我们办喜事来上门添堵”。

央视网星期天（10月25日）在微博账号发布视频，梳理美国军方在特殊时间的一系列挑衅行为。

据报道，2018年9月30日国庆前夕，美军“迪凯特号”驱逐舰擅闯中国南沙岛礁，遭中国海军“兰州舰”近距离斜切驱离；2019年9月13日中秋节当天，美军“迈耶号”驱逐舰擅闯中国西沙群岛领海，南部战区随即予以警告驱离；2020年1月25日农历大年初一，美军“蒙哥马利号”濒海战斗舰侵闯中国南沙岛礁邻近海域，遭南部战区果断处置。

报道指出，2022年1月20日，临近春节前12天，美军“本福德号”驱逐舰擅闯中国西沙领海，南部战区立即予以驱离；今年2月18日农历大年初二，美军10多架战机突然逼近黄海，解放军立即组织海空兵力，全程跟监警戒并有效应对处置；今年10月20日凌晨，美军“查尔斯顿号”濒海战斗舰擅自衝闯中国南沙群岛仙宾礁附近海域，解放军依法依规跟踪监视。

报道称，美军选择在凌晨、国庆节前一天、中秋节、大年初一、大年初二挑衅看似有点巧合，实则用心险恶。按照中国人的传统礼俗，就是“趁着我们办喜事来上门添堵”。

报道强调，美军绝对错估了解放军的战斗意志和战斗能力。解放军节假日加强练兵备战，对相关海空域具备全天候的态势感知能力和快速反应能力。战区部队时刻保持高度戒备，有能力、有决心应对各类安全威胁。