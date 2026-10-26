现身台北市长候选人沈伯洋的竞选活动后引发争议的台湾艺人蔡康永，回应称自己从未支持过台独。但大陆媒体人胡锡进在评论中指出“蔡康永没有就他的行为道歉”，要让舆论转向“差远了”。

争议发酵多日后，蔡康永星期天（10月25日）晚间在个人社交媒体上表示，一直希望两岸友好来往，没有支持过台独。他的回应当晚登上微博热搜，并在星期一（10月26日）持续引发讨论。

大陆《环球时报》前总编辑胡锡进发微博称，蔡康永没有就他的行为道歉，“他只是对自己的合作方以及粉丝因他被误会而产生的困扰表达了歉意”。

胡锡进说，蔡康永没有做对抗姿态，“态度不软的同时，身段挺软的”。“他的表达传递了他已经感觉到自己难以重回大陆做主持或参加综艺了，他这个帖子有告别粉丝的意味”。

胡锡进说，蔡康永在“不认错也不对抗”的同时，用温和语言对自己的行为做了辩解。“不排除他心中仍存一丝希望，以低姿态方式对自己有可能被原谅进行试探”。

胡锡进还说，他个人认为，这个帖子用来表达“好合好散，够了”，但如果是想换来舆论对他的转向，“那么差远了”。

话题“胡锡进说蔡康永没有就他的行为道歉”星期一登上热搜，不过在胡锡进本人的微博上，这一条已经删除。