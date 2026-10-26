针对台湾知名主持人蔡康永在社媒发文称自己从未支持台独，台北市长蒋万安受询时表明，反对因政治立场不同而被抵制。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，蔡康永此前现身民进党台北市长参选人沈伯洋竞选总部成立大会，在两岸引起广泛讨论。时隔三周，他星期天（10月25日）在微博和小红书发文，强调“我一直希望两岸友好来往。我没有支持过台独”。

蒋万安星期一（10月26日）上午在台北出席一场活动，被问到蔡康永昨晚的言论会否影响他年底的选情时说，欢迎蔡康永当天参加他的竞总成立活动。“其实不论蔡康永先生支持或不支持我，我都尊重他的言论还有政治立场”。

蒋万安说：“作为台北市长，我会尽力服务他（蔡）。所以，任何一位台北市民不管支持或不支持我，我都尊重他的言论和政治立场，也一定尽力为所有市民服务打拼。”

至于蔡康永先前发文称会穿黑西装出席竞总成立活动，但蒋万安阵营却号召支持者穿着白色上衣、搭配蓝色牛仔裤力挺，会否请蔡康永换上白色衣服？

蒋万安强调，他绝对不希望有人因为表达不同的政治立场被出征、抵制打压，这是违反民主的威胁。衣着的部分，就尊重每个人的穿着。

另外，台湾媒体人樊启明星期天在脸书提及，蔡康永的社媒发文“怎有股当年周子瑜的即视感……”。

据台湾《太报》报道，当时仅16岁的韩国女团TWICE台湾成员周子瑜，在2015年的韩国综艺节目上，手持“中华民国国旗”与韩国国旗一同挥舞。2016年1月初，台湾艺人黄安在微博发文举报周子瑜为“台独分子”，引发中国大陆网民强烈抗议。

面对中国大陆市场的抵制与压力，周子瑜的经纪公司JYP娱乐随即取消了TWICE在中国的预定活动，周子瑜的相关手机代言也被撤销。JYP娱乐也公布一段周子瑜的道歉影片。周子瑜在影片中神情凝重、身穿黑衣，念出“中国只有一个”、“海峡两岸是一体的，我始终为自己是一个中国人而感到骄傲”等声明。